Yoga en famille Saint-Louis
Yoga en famille Saint-Louis samedi 13 juin 2026.
Saint-Louis
Yoga en famille
2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-24
Dans le silence habité des œuvres de Tempesta, laissez-vous guider par Sophie Richaud Cassayre (Yoga Sof, Hésingue) pour une séance de yoga en famille pensée en résonance avec l’exposition. Un moment de présence et de respiration au cœur de la Fondation, pour explorer autrement les espaces et les émotions que l’exposition éveille en nous.
Merci de venir avec votre propre matériel et tapis.
Dès 6 ans
Inscription obligatoire par mail .
2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga en famille Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Saint-Louis (Haut-Rhin)
- Brocante Saint-Louis 21 juin 2026
- Journée festive en musique à Saint-Louis, Ville de saint-louis, Saint-Louis 21 juin 2026
- Festival Conç’Air Saint-Louis 17 juillet 2026
- slowUp des 3 Pays Saint-Louis 20 septembre 2026