Saint-Louis

Yoga en famille

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-24

Dans le silence habité des œuvres de Tempesta, laissez-vous guider par Sophie Richaud Cassayre (Yoga Sof, Hésingue) pour une séance de yoga en famille pensée en résonance avec l’exposition. Un moment de présence et de respiration au cœur de la Fondation, pour explorer autrement les espaces et les émotions que l’exposition éveille en nous.

Merci de venir avec votre propre matériel et tapis.

Dès 6 ans

Inscription obligatoire par mail .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Yoga en famille Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue