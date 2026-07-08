Yoga en plein air au Verger de Luz Luz-Saint-Sauveur
mardi 28 juillet 2026 · au Verger de Luz · Luz-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Luz-Saint-Sauveur
Yoga en plein air
au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 19:45:00
Date(s) :
2026-07-28
Termine ta journée en douceur avec une séance de yoga en plein air animée par Studio Tandoori.
Respire, étire-toi et profite du calme des montagnes au crépuscule.
> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.
> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).
> Prêt de matériel si nécessaire. .
au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 30 46 36 maria.65@live.fr
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English :
End your day on a peaceful note with an outdoor yoga session led by Studio Tandoori.
Breathe, stretch, and enjoy the tranquility of the mountains at dusk.
L’événement Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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