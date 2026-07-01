YOGA EN PLEIN AIR Pont de Montvert Sud Mont Lozère
mardi 21 juillet 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
YOGA EN PLEIN AIR
Racoules Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Eva de Lemon Yoga vous propose une séance de Yoga Tonic de 75 minutes, idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.
Inscriptions obligatoire.
Eva de Lemon Yoga vous propose une séance de Yoga Tonic de 75 minutes, idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.
Inscriptions obligatoire.
Accessible à tout.e.s, 15€ par personne. Les séances auront lieu en fonction des conditions climatiques. .
Racoules Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eva from Lemon Yoga offers a 75-minute Yoga Tonic session, perfect for deep stretching and breathing while moving.
Registration is required.
L’événement YOGA EN PLEIN AIR Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Pont de Montvert Sud Mont Lozère (Lozère)
- JOURNÉE BIEN-ÊTRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 20 juillet 2026
- PROJECTION ÉCHANGE SUR LES CHIENS DE PROTECTION Pont de Montvert Sud Mont Lozère 21 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC LE PARC, QU’ES AQUO ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère 21 juillet 2026
- DUO JAZZ BEN & NUTS Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère 22 juillet 2026
- PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 22 juillet 2026