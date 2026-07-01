Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

YOGA EN PLEIN AIR

Racoules Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Eva de Lemon Yoga vous propose une séance de Yoga Tonic de 75 minutes, idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.

Inscriptions obligatoire.

Eva de Lemon Yoga vous propose une séance de Yoga Tonic de 75 minutes, idéale pour s’étirer en profondeur, respirer en mouvements.

Inscriptions obligatoire.

Accessible à tout.e.s, 15€ par personne. Les séances auront lieu en fonction des conditions climatiques. .

Racoules Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 33 21 35 23

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English :

Eva from Lemon Yoga offers a 75-minute Yoga Tonic session, perfect for deep stretching and breathing while moving.

Registration is required.

L’événement YOGA EN PLEIN AIR Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère