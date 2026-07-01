Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE

La Vialasse Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 08:30:00

fin : 2026-07-22 14:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Randonnée commentée d’environ 5km (200m de dénivelé) observation de la biodiversité, lectures de paysage, repas partagé avec les éleveurs

Prévoir de l’eau, un pique-nique et de bonnes chaussures. Les chiens ne sont pas autorisés, présence de chiens de protection.

Inscriptions gratuites et obligatoires

Randonnée commentée d’environ 5km (200m de dénivelé) observation de la biodiversité, lectures de paysage, repas partagé avec les éleveurs

Prévoir de l’eau, un pique-nique et de bonnes chaussures. Les chiens ne sont pas autorisés, présence de chiens de protection.

Inscriptions gratuites et obligatoires .

La Vialasse Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 73 79 53 29 copage@lozere.chambagri.fr

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English :

Guided hike of approximately 5 km (200 m elevation gain): observing biodiversity, interpreting the landscape, and sharing a meal with the herders

Bring water, a picnic lunch, and sturdy shoes. Dogs are not allowed; guard dogs are present.

Registration is free and required

L’événement PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère