PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
mercredi 22 juillet 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE
La Vialasse Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-07-22 14:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Randonnée commentée d’environ 5km (200m de dénivelé) observation de la biodiversité, lectures de paysage, repas partagé avec les éleveurs
Prévoir de l’eau, un pique-nique et de bonnes chaussures. Les chiens ne sont pas autorisés, présence de chiens de protection.
Inscriptions gratuites et obligatoires
Randonnée commentée d’environ 5km (200m de dénivelé) observation de la biodiversité, lectures de paysage, repas partagé avec les éleveurs
Prévoir de l’eau, un pique-nique et de bonnes chaussures. Les chiens ne sont pas autorisés, présence de chiens de protection.
Inscriptions gratuites et obligatoires .
La Vialasse Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 73 79 53 29 copage@lozere.chambagri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided hike of approximately 5 km (200 m elevation gain): observing biodiversity, interpreting the landscape, and sharing a meal with the herders
Bring water, a picnic lunch, and sturdy shoes. Dogs are not allowed; guard dogs are present.
Registration is free and required
L’événement PASTORALISME ET BIODIVERSITÉ SUR LE MONT LOZÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Pont de Montvert Sud Mont Lozère (Lozère)
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 8 juillet 2026
- CONFÉRENCE ALCHIMIE ET DANSE DES LETTRES Les Gites Belle Etoile Pont de Montvert Sud Mont Lozère 11 juillet 2026
- FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 12 juillet 2026
- CONCERT LES FLÛTES ENCHANTEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère 12 juillet 2026
- HEBDOS DE L’ÉTÉ THE CARDABELLS Pont de Montvert Sud Mont Lozère 14 juillet 2026