Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Yoga flow des îles

plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-08-24 10:15:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Séance de Yoga adaptée à tous.

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plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com

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English : Island Yoga Flow

A yoga class suitable for everyone.

L’événement Yoga flow des îles Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes