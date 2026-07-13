Yoga flow des îles Saint-Denis-d’Oléron
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Oléron
Yoga flow des îles
plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-24 10:15:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Séance de Yoga adaptée à tous.
.
plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02 yoga_des_iles@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Island Yoga Flow
A yoga class suitable for everyone.
L’événement Yoga flow des îles Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Découverte de la Biodiversité de l’estran rocheux à la pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Animations du musée de l’île d’Oléron Ma cabane ostréicole Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Cinéma C’est quoi l’amour ? Salle de L’Escale Saint-Denis-d’Oléron 15 juillet 2026
- Marche coucher du soleil Salle du canot de Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron 16 juillet 2026
- Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron 16 juillet 2026