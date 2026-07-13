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AGENDA · Saint-Denis-d'Oléron

Yoga flow des îles Saint-Denis-d’Oléron

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Oléron

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
plage de la Boirie
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Denis-d’Oléron

Yoga flow des îles

plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-24 10:15:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Séance de Yoga adaptée à tous.
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plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 41 14 02  yoga_des_iles@yahoo.com

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English : Island Yoga Flow

A yoga class suitable for everyone.

L’événement Yoga flow des îles Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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