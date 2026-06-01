Yoga Goûter Parent-Enfant Donville-les-Bains
Yoga Goûter Parent-Enfant Donville-les-Bains mercredi 17 juin 2026.
Donville-les-Bains
Yoga Goûter Parent-Enfant
96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-06-17
1 heure de pratique de yoga pour les parents et les enfants suivie d’un goûter .
96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com
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English : Yoga Goûter Parent-Enfant
L’événement Yoga Goûter Parent-Enfant Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer
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