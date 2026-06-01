Donville-les-Bains

Yoga Goûter Parent-Enfant

96 Route de Coutances Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

Date(s) :

2026-06-17

1 heure de pratique de yoga pour les parents et les enfants suivie d’un goûter .

96 Route de Coutances Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 01 69 tome2.prosecafe@gmail.com

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English : Yoga Goûter Parent-Enfant

L’événement Yoga Goûter Parent-Enfant Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Granville Terre et Mer