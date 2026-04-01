Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! La Pause Bien-être Brebotte
Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! La Pause Bien-être Brebotte samedi 25 avril 2026.
Brebotte
Yoga l’inde s’invite à Brebotte !
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : – – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Suite au magnifique succès du premier atelier L’Inde s’invite à Brebotte, nous sommes très heureux de vous proposer une nouvelle date !
Un après-midi immersif autour du yoga traditionnel, des chants, de la respiration, de la découverte et de la convivialité… et un goûter typiquement indien avec chaï, douceurs sucrées, graines & fruits. Un véritable voyage intérieur, sans quitter Brebotte ;)
Les places sont limitées — ne tardez pas si vous souhaitez vivre cette belle expérience .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga l’inde s’invite à Brebotte !
L’événement Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! Brebotte a été mis à jour le 2026-02-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Brebotte (Territoire de Belfort)
- Les Journées Médiévales de Brebotte Brebotte 16 juillet 2026