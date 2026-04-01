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Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! La Pause Bien-être Brebotte

Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! La Pause Bien-être Brebotte samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Pause Bien-être

Adresse : 7 Rue du Moulin

Ville : 90140 Brebotte

Département : Territoire de Belfort

Début : 2026-04-25T14:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 45 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brebotte

Yoga l’inde s’invite à Brebotte !

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Suite au magnifique succès du premier atelier L’Inde s’invite à Brebotte, nous sommes très heureux de vous proposer une nouvelle date !

Un après-midi immersif autour du yoga traditionnel, des chants, de la respiration, de la découverte et de la convivialité… et un goûter typiquement indien avec chaï, douceurs sucrées, graines & fruits. Un véritable voyage intérieur, sans quitter Brebotte ;)

Les places sont limitées — ne tardez pas si vous souhaitez vivre cette belle expérience   .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66  pausebienetre90@gmail.com

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English : Yoga l’inde s’invite à Brebotte !

L’événement Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! Brebotte a été mis à jour le 2026-02-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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