Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! La Pause Bien-être Brebotte

Brebotte

Yoga l’inde s’invite à Brebotte !

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Suite au magnifique succès du premier atelier L’Inde s’invite à Brebotte, nous sommes très heureux de vous proposer une nouvelle date !

Un après-midi immersif autour du yoga traditionnel, des chants, de la respiration, de la découverte et de la convivialité… et un goûter typiquement indien avec chaï, douceurs sucrées, graines & fruits. Un véritable voyage intérieur, sans quitter Brebotte ;)

Les places sont limitées — ne tardez pas si vous souhaitez vivre cette belle expérience .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Yoga l’inde s’invite à Brebotte !

L’événement Yoga l’inde s’invite à Brebotte ! Brebotte a été mis à jour le 2026-02-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)