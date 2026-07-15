Yoga Luskan Yoga Atelier Souplesse Church Café Centre-ville Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Yoga Luskan Yoga Atelier Souplesse Church Café

Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:45:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Cours de Yoga Atelier Souplesse avec Luskan Yoga au Church Café.

À réserver auprès de la prof de Yoga. .

Centre-ville 142 Rue du Maréchal Joffre Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 78 57 62

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English :

L’événement Yoga Luskan Yoga Atelier Souplesse Church Café Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec