Yoga La Ruche éco solidaire Mimbaste
jeudi 9 juillet 2026 · La Ruche éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Yoga
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Rejoignez-nous pour nos séances de YOGA à la Ruche Eco-Solidaire de Mimbaste ! Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Participez en toute liberté grâce à notre système de prix libre. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05
Besoin de vous détendre et de vous ressourcer ? Rejoignez-nous pour nos séances de YOGA à la Ruche Eco-Solidaire de Mimbaste ! Accessible à tous et toutes, quel que soit votre niveau. Participez en toute liberté grâce à notre système de prix libre. Infos et inscriptions 06 87 37 96 05 ou @corpsenchante .
La Ruche éco solidaire 1184 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 96 05
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English : Yoga
Need to relax and recharge your batteries? Join us for our YOGA sessions at La Ruche Eco-Solidaire in Mimbaste! Accessible to all, whatever your level. Participate freely, thanks to our free pricing system. Info and registration: 06 87 37 96 05
L’événement Yoga Mimbaste a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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