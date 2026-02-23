Yoga prénatal Maison de quartier La Bellangerais Rennes

30 euros le cycle + adhésion (10 euros)

A travers le yoga, vous pourrez renforcer la confiance en vous, améliorer votre sommeil et bénéficier d’un un vrai soutien physique et émotionnel pendant cette période importante.

Durant des cycles de 4 séances Emna vous propose de vous accompagner tout au long de votre grossesse.
Vendredi de 14h à 15h
Cycle 1 : vendredi 13 mars / 20 mars / 27 mars / 3 avril
Cycle 2 : vendredi 15 mai / 22 mai / 29 mai / 5 juin
Cycle 3 : vendredi 12 juin / 19 juin / 26 juin / 3 juillet

Maison de Quartier la Bellangerais

 0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


