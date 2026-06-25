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YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

lundi 21 septembre 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan

YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
12:15:00
Lieu
Musée Hyacinthe Rigaud
Adresse
21 Rue Mailly
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 12:15:00
fin : 2026-09-21 13:45:00

Date(s) :
2026-09-21

Pendant votre pause déjeuner, Eugénie Barthès vous guide dans une pratique intuitive du yoga,
au milieu des œuvres de l’exposition permanente….
  .

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

During your lunch break, Eugénie Barthès will guide you through an intuitive yoga session,
surrounded by the works in the permanent exhibition….

L’événement YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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