YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
lundi 21 septembre 2026 · Musée Hyacinthe Rigaud · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 12:15:00
fin : 2026-09-21 13:45:00
Date(s) :
2026-09-21
Pendant votre pause déjeuner, Eugénie Barthès vous guide dans une pratique intuitive du yoga,
au milieu des œuvres de l’exposition permanente….
.
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
During your lunch break, Eugénie Barthès will guide you through an intuitive yoga session,
surrounded by the works in the permanent exhibition….
L’événement YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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