YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 12:15:00

fin : 2026-09-21 13:45:00

Date(s) :

2026-09-21

Pendant votre pause déjeuner, Eugénie Barthès vous guide dans une pratique intuitive du yoga,

au milieu des œuvres de l’exposition permanente….

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

During your lunch break, Eugénie Barthès will guide you through an intuitive yoga session,

surrounded by the works in the permanent exhibition….

L’événement YOG’ART SALUTATION AU SOLEIL DE RIGAUD Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66