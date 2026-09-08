Youn Sun Nah – «Lost Pieces», La Confluence – Betton, Betton

Informations pratiques

Youn Sun Nah – «Lost Pieces» Jeudi 19 novembre, 20h30 La Confluence – Betton Ille-et-Vilaine

De 4 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Toujours en quête de renouveau, Youn Sun Nah ne cesse d’explorer de nouveaux territoires sonores. Avec Lost Pieces, son 13e album marquant 25 ans de carrière, elle affirme pleinement sa voix d’autrice-compositrice, mêlant exigence artistique et sens aigu de l’artisanat musical.

Sa voix, d’une précision remarquable et d’une intensité rare, épouse un répertoire sans frontières, soutenue par des musiciens aux sonorités contemporaines. Sur scène, elle déploie toute sa liberté : un espace intime où la musique devient dialogue, entre douceur et puissance. Chaque concert est une expérience singulière, vibrante et profondément humaine, comme un chant murmuré à l’oreille.

Jazz vocal / Distribution : Youn Sun Nah : voix • Matthis Pascaud : guitare • Brad Christopher Jones : contrebasse • Raphaël Chassain : batterie.

Concert organisé dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest, du 3 au 21 novembre 2026.

Durée : 90 min – Tout public – Placement assis

Ouverture des portes ½ heure avant la représentation, les spectacles commencent à l’heure.

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bettonconfluence.vostickets.fr/Billet »}]

Youn Sun Nah ne cesse d’explorer de nouveaux territoires sonores. Avec Lost Pieces, elle affirme pleinement sa voix d’autrice-compositrice, mêlant exigence artistique et sens de l’artisanat musical.

© Seung Yull Nah