Younist’ (en ukrainien Jeunesse) : présentation du livre photo, projection du court-métrage et rencontre avec la photographe Kristina Yenza, MEG, Genève

Informations pratiques

Younist’ (en ukrainien Jeunesse) : présentation du livre photo, projection du court-métrage et rencontre avec la photographe Kristina Yenza Jeudi 3 septembre, 12h15 MEG

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T12:15:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T12:15:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00

Le travail photographique de Kristina Yenza et son livre photo Younist’ (en ukrainien Jeunesse) ne traitent pas de la guerre, mais de la manière dont elle devient la toile de fond de la vie de la jeunesse ukrainienne. On n’y trouve pas de grands discours, seulement des mots nés du silence. Seulement des visages. Jeunes, authentiques, vulnérables et forts. La jeune diplômée de l’ECAL a photographié des Ukrainien.ne.s âgé.e.s de 16 à 29 ans, l’âge qu’elle avait quand elle a quitté l’Ukraine, et celui qu’elle a aujourd’hui.

« Seize ans, c’est l’âge où tout se passe pour la première fois : le premier amour, la première douleur, la première peur, les premiers choix. Quel que soit le pays où l’on grandit, le passage à l’âge adulte est toujours une expérience profonde, fragile, mais essentielle. Dans le pays où j’ai grandi et où la guerre fait désormais partie du quotidien, il y a encore des jeunes qui tombent amoureux, qui découvrent de nouveaux sentiments, qui doutent, qui rêvent et qui vivent, tout simplement. La guerre n’a pas effacé ces sentiments. Elle les a rendus plus profonds. »

En écho à l’exposition temporaire Le futur, c’est quoi ?, la photographe nous amènera à nous interroger sur les regards portés par la nouvelle génération ukrainienne sur son quotidien et son avenir, de la manière dont on grandit avec ce qui arrive et de l’importance de rester proches. Un travail d’enquête photographique et d’anthropologie visuelle qui nous permet de nous détacher des images du conflit habituellement diffusées. Les photographies de Kristina Yenza ont été exposées durant Photo London à Peckham 24.

La présentation du livre photoYounist’par l’artiste sera accompagnée de la projection de son court-métrageYouth of Kyiv, 2025 (2’41’’) et d’un échange sur ses projets en cours.

En présence de Kristina Yenza, photographe, et de Philippe Mathez, conservateur des collections d’anthropologie visuelle au MEG.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

https://ecal.ch/fr/feed/projects/8286/younist/

https://www.peckham24.com/kristina-yenza

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « biblio.meg@geneve.ch »}] [{« link »: « mailto:biblio.meg@geneve.ch »}, {« link »: « https://ecal.ch/fr/feed/projects/8286/younist/ »}, {« link »: « https://www.peckham24.com/kristina-yenza »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

La jeune photographe Kristina Yenza retourne en Ukraine. Un pays où il y a des jeunes qui tombent amoureux, découvrent de nouveaux sentiments, doutent et rêvent… La guerre n’efface pas ces émotions.

© Kristina Yenza, 2025.