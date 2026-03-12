Youth Fountain • Everaged SUPERSONIC Paris
Youth Fountain • Everaged SUPERSONIC Paris vendredi 29 mai 2026.
YOUTH FOUNTAIN (22h30)
(Pop punk – Vancouver, CAN)
Originaire de Vancouver, au Canada, Youth Fountain (Pure Noise Records) s’est imposé comme un moteur dans le monde du pop-punk et de l’emo revival chargés d’émotion. Youth Fountain est surtout connu pour les paroles sincères, captivantes et inspirantes de Tyler Zanon, associées à des paysages sonores dynamiques. Le groupe et ses fans continuent d’évoluer et de plonger plus profondément dans le monde que Tyler a créé pour nous à travers ses albums inoubliables Together In Lonesome, Keepsakes & Reminders et Letters To Our Former Selves. Youth Fountain a fait plusieurs tournées mondiales, notamment récemment avec Senses Fail, Saves The Day, Four Year Strong, Story Of The Year, We The Kings et bien d’autres.
https://youthfountainmusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mChD92MOT4U
EVERAGED (21h30)
(Post hardcore – Paris, FR)
Everaged est un groupe de post-hardcore originaire de Paris créé en 2017 et composé de 5 amis avec pour passion commune la musique alternative.
Fan des groupes Casey, Holding Absence ou encore Sleep Token , notre musique s’inscrit dans des paysages moderne mêlant des guitares émotionnellement chargées, des rythmes atmosphériques ou plus agressifs à des paroles sincères sonnant comme un cri du coeur.
Les 3 influences : Casey, Holding Absence, Sleep Token
https://www.youtube.com/…/UCFu4aeythto3lyG1qPM…/featured
La suite de la programmation arrive très vite !
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Vendredi 29 Mai 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Si vous êtes fan de… Billy Talent, New Found Glory & State Champs.
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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