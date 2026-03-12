Youth Fountain • Everaged SUPERSONIC Paris

YOUTH FOUNTAIN (22h30)

(Pop punk – Vancouver, CAN)

Originaire de Vancouver, au Canada, Youth Fountain (Pure Noise Records) s’est imposé comme un moteur dans le monde du pop-punk et de l’emo revival chargés d’émotion. Youth Fountain est surtout connu pour les paroles sincères, captivantes et inspirantes de Tyler Zanon, associées à des paysages sonores dynamiques. Le groupe et ses fans continuent d’évoluer et de plonger plus profondément dans le monde que Tyler a créé pour nous à travers ses albums inoubliables Together In Lonesome, Keepsakes & Reminders et Letters To Our Former Selves. Youth Fountain a fait plusieurs tournées mondiales, notamment récemment avec Senses Fail, Saves The Day, Four Year Strong, Story Of The Year, We The Kings et bien d’autres.

https://youthfountainmusic.com/

https://www.youtube.com/watch?v=mChD92MOT4U

EVERAGED (21h30)

(Post hardcore – Paris, FR)

Everaged est un groupe de post-hardcore originaire de Paris créé en 2017 et composé de 5 amis avec pour passion commune la musique alternative.

Fan des groupes Casey, Holding Absence ou encore Sleep Token , notre musique s’inscrit dans des paysages moderne mêlant des guitares émotionnellement chargées, des rythmes atmosphériques ou plus agressifs à des paroles sincères sonnant comme un cri du coeur.

Les 3 influences : Casey, Holding Absence, Sleep Token

https://everaged.bandcamp.com

https://www.youtube.com/…/UCFu4aeythto3lyG1qPM…/featured

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 29 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Billy Talent, New Found Glory & State Champs.

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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