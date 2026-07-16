Ysé, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Ysé Mardi 24 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Pour ce qui nous attend de mieux, paru au printemps 2026, pose les fondations d’un univers intime, orchestral et résolument sensible. Pensés comme un voyage intérieur, ses titres explorent les étapes de la transformation après la rupture : du manque vers l’espérance, du vide vers la reconstruction. Mélange subtil de textures organiques et synthétiques, dominé par le piano, instrument central du récit. Les arrangements évoluent au fil des titres : les atmosphères denses et feutrées du début cèdent progressivement la place à une lumière orchestrale et vibrante. Une œuvre sur l’après, portée par une force de résilience et une douceur lumineuse.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Ysé façonne une pop sensible et lumineuse. Sur scène, elle livre les titres de son premier album : un concert habité, où l’émotion rencontre l’énergie.

Marina Viguier