Yu Nishimura Towards a Sea Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

L’expositionTowards a Sea met en lumière les explorations de l’artiste autour du paysage, un espace habité de présences et souvent bordé par la mer. Vue depuis la fenêtre d’un train, dissimulée par des arbres ou des maisons, la mer accompagne Nishimura depuis son enfance. Pensée comme une promenade méditative, l’exposition est traversée de figures humaines et animales, de motifs végétaux et minéraux qui se superposent à l’élément marin. Dans ses œuvres, comme dans nos souvenirs, l’imaginaire s’additionne au réel dans des représentations énigmatiques, où les lieux imprègnent et hantent les figures.

Travaillant l’huile et la tempéra, Nishimura transpose à la peinture des principes photographiques et cinématographiques, tout en revisitant les genres picturaux occidentaux que sont le portrait, le paysage et la nature morte. Par des effets de flou et de superposition, il insuffle aux œuvres une dimension onirique et évanescente, qui les teinte d’une certaine étrangeté. Attiré par plusieurs détails tout à la fois, l’œil glisse d’un motif à l’autre, d’un portrait en gros plan à une silhouette en pied, d’un visage humain à une tête animale, d’une roue de vélo aux reflets des nuages dans la mer.

Towards a Sea témoigne de l’attention que l’artiste porte à la beauté de l’ordinaire et de l’infime, à la dimension mystérieuse et complexe des êtres et des choses. Chaque œuvre parle de la fugacité de ce qui nous entoure et de ce qui nous traverse, saisissant un monde en suspens.

Commissaire : Elsa Coustou

Visuel de couverture : Yu Nishimura, gaze, 2023, huile sur toile, 145,5 × 112 cm. Courtesy l’artiste, Tantan Global Partners et Crèvecœur, Paris. Photo Alex Kostromin

Lafayette Anticipations présente la première exposition monographique institutionnelle en France du peintre japonais Yu Nishimura. Elle réunit un corpus d’une cinquantaine d’œuvres du dessin à la peinture de grand format, réalisées ces dix dernières années, dont certaines spécialement conçues pour l’occasion.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T14:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T20:00:00+01:00

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Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/yu-nishimura



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