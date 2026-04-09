Zaïko Langa Langa Au Zénith pour un concert légendaire Zénith de Paris Paris
Zaïko Langa Langa Au Zénith pour un concert légendaire Zénith de Paris Paris vendredi 24 avril 2026.
Après plus de 50 ans de carrière, le groupe mythique à la popularité inégalée, ZAÏKO LANGA LANGA, emmené par Jossart Nyoka Longo, fait son grand retour sur scène au Zénith de Paris le 24 avril 2026.
Toujours animé par une énergie intacte et une passion indéfectible, ce monument de la rumba congolaise, qui a marqué l’histoire de la musique africaine, promet un concert événement.
Une soirée exceptionnelle et mémorable à ne pas manquer, pour vibrer au son de leurs plus grands classiques.
Le monument de la musique africaine s’apprête à faire vibrer la capitale française. Le groupe mythique Zaïko Langa Langa, sous la direction de l’emblématique Jossart Nyoka Longo, annonce son grand retour sur la scène du Zénith Paris – La Villette le vendredi 24 avril 2026.
Un concert inter-génerationnel à partager en famille.
Le vendredi 24 avril 2026
de 20h00 à 23h00
payant
45 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T23:00:00+02:00
Zénith de Paris 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://linktr.ee/ZaikoLangaLangaZenithParis
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