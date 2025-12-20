ZAMDANE – LE SPECTACLE RAHMA – ZAMDANE – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

ZAMDANE – LE SPECTACLE RAHMA – ZAMDANE Début : 2026-10-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” : une création originale qui met en valeur son dernier album événement. Porté par le succès de SOLSAD, l’artiste franco-marocain ouvre à présent un nouveau chapitre plus introspectif que jamais. Avec près de 200 000 albums vendus, Zamdane sera de retour en 2026 avec une tournée inédite à travers toute la France, la Belgique et le Luxembourg pour y présenter un tout nouveau show.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66