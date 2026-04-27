Zaoui Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Zaoui

Jeudi 14 janvier 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

L’Espace Julien accueil l’artiste Zaoui, interprète et musicien.

Raphaël Faget-Zaoui est auteur, compositeur, interprète et musicien. Après le succès phénoménal de Thérapie Taxi (+400.000 albums vendus, 800M de streams, + de 350.000 spectateurs), Raphael se lance en solo sous le nom de Zaoui et est désormais le seul maître à bord d’une pop ultra efficace, aussi insolente qu’intime.



Zaoui est au plus proche de ses fans et a à coeur d’écrire la B.O. de leur vie . Il semble en effet que le véritable talent de Zaoui, en plus de composer des titres plus qu’efficaces, est celui d’analyser finement nos normes et nos habitudes pour les mettre en avant sous un nouveau jour.



Après un premier EP Mauvais Démons (2022), Zaoui dévoile en octobre 2023 son premier album Pulsations, porté par 6 singles radio dont Laisse aller ton corps et Stigmate . Un disque instinctif et sensible qui affirme son identité artistique. La tournée qui l’accompagne confirme son aisance scénique et son lien direct avec le public, jusqu’à un concert final à l’Olympia.



En 2024, Zaoui signe une collaboration fructueuse avec Vernis Rouge sur son titre Comme des loups (+ de 8M de streams).



En 2025, Zaoui ouvre un nouveau chapitre et signe un retour incandescent avec Toxic et Chic puis Xanax mon amour . Deux titres complémentaires, entre lucidité émotionnelle, autodérision et mélodies pop immédiates, qui convoque l’ADN Thérapie Taxi, mais qui s’ancre dans l’identité unique de Zaoui.



Zaoui poursuit en 2026 le déploiement de son prochain album (attendu pour septembre 2026) avec la sortie début avril du single Love Noir en feat. avec Stéphane. Zaoui repart également à la rencontre de son public avec plusieurs rendez-vous live, dont une première date parisienne le 20 mai 2026 au Cabaret Sauvage. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien welcomes performer and musician Zaoui.

L’événement Zaoui Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille