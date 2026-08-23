ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier
samedi 12 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Tarif : 23 – 23 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Quand les transes gnawa rencontrent les boucles de la musique subsaharienne et se mêlent à l’électro la plus ensorcelante, la célébration est explosive. Sur les pistes de cet african techno, Anass Zine et Arthur Péneau, chanteurs et instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb.
Dans le cadre du festival Arabesques 2026
Quand les transes gnawa rencontrent les boucles de la musique subsaharienne et se mêlent à l’électro la plus ensorcelante, la célébration est explosive. Sur les pistes de cet african techno, Anass Zine et Arthur Péneau, chanteurs et instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb.
Derrière les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux grooves apatrides.
Samedi 12 sept. 2026│Amphi d’O, Montpellier│19h30 .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English : ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC
When Gnawa trances meet the rhythms of sub-Saharan music and blend with the most spellbinding electro, the celebration is explosive. On the tracks of this African techno, Anass Zine and Arthur Pénau—singers and gumbri players, the oud, and the electric kora, take Did Miosine on the turntables on a mind-blowing journey to the far reaches of the Maghreb.
L’événement ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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