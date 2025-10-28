ELENA NAGAPETYAN – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

ELENA NAGAPETYAN – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer jeudi 12 février 2026.

ELENA NAGAPETYAN Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ELENA NAGAPETYANSur le chemin du succès, elle s’occupe à mi-temps d’un mini-coloc en garde partagée et nous emmène dans ses aventures de mère presque parfaite.Son approche unique entre provocation, tendresse et réalisme fait un bien fou et nous déculpabilise ! En vous regardant droit dans les yeux Elena dit des choses que tout le monde pense tout bas. Le tout avec une pointe d’accent délicieux qui t’accroche l’oreille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62