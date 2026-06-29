Zazie Espace étincelle Bergerac

Bergerac

Zazie

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:00:00

fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :

2027-04-08

Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.

Avec RTL2.

Sur réservation .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12 communication@centre-evenementiel.fr

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English : Zazie

L’événement Zazie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides