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Zazie Espace étincelle Bergerac

Zazie Espace étincelle Bergerac

Zazie Espace étincelle Bergerac jeudi 8 avril 2027.

Lieu
Espace étincelle
Adresse
1 Allée Lucien Videau
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif

Bergerac

Zazie

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :
2027-04-08

Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.
Avec RTL2.

Sur réservation   .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12  communication@centre-evenementiel.fr

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English : Zazie

L’événement Zazie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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