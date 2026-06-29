Zazie Espace étincelle Bergerac
Zazie Espace étincelle Bergerac jeudi 8 avril 2027.
Bergerac
Zazie
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08 22:00:00
Date(s) :
2027-04-08
Trois ans après la fin du NOUVEL AIR TOUR , Zazie est de retour sur scène en 2027 pour une nouvelle tournée.
Avec RTL2.
Sur réservation .
Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12 communication@centre-evenementiel.fr
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English : Zazie
L’événement Zazie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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