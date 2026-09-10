Zébrures Et nous CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Et nous

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Sandrine Desmet et Pamela Ghislain ont développé La trilogie du Cri, trois pièces de théâtre pour questionner la place que la société donne ou ne donne pas aux femmes. Après Anna et Lune, tous deux créés en Belgique, Pamela Ghislain travaille actuellement à l’écriture de Et nous, prévue en création aux Zébrures à l’automne 2027. Ce nouveau texte questionne les relations amoureuses à travers l’histoire d’Ambre et Joie, deux femmes qui s’aiment, mais qui n’arrivent plus à être ensemble. Dans un espace hors du temps, elles revisitent des fragments de leur vie commune afin de tenter de comprendre ce qu’il s’est passé. Journal d’une relation, ce texte aborde la question de nos silences et de nos cris à travers une tentative de réconciliation.

Rencontre croisée le 30/09 à 12h avec Arnaud Galy à la Maison des Francophonies.

1h30 min . Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Et nous

L’événement Zébrures Et nous Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole