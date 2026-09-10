Zébrures Femmes des Caraïbes Chapelle de la Visitation Limoges
jeudi 1 octobre 2026 · Chapelle de la Visitation · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Femmes des Caraïbes
Chapelle de la Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-03
Des voix longtemps étouffées remontent à la surface comme des braises sous la cendre. Avec Femmes des Caraïbes, Michael MacBatz ouvre un vaste cycle théâtral consacré à des figures féminines qui ont traversé l’histoire des Caraïbes en résistant à l’oppression, à l’esclavage et à l’effacement. Cette première étape met à l’honneur deux héroïnes Queen Nanny, légendaire cheffe marronne jamaïcaine, et Solitude, combattante guadeloupéenne engagée aux côtés de Louis Delgrès contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon.
Entre récit historique et souffle poétique, le spectacle fait entendre des mémoires brûlantes de liberté.
Rencontre croisée le 01/10 à 12h avec Stéphane Capron à la Maison des Francophonies.
1h10min. Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .
Chapelle de la Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Femmes des Caraïbes
L’événement Zébrures Femmes des Caraïbes Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole
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