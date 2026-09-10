Zébrures Gare de l’Est Maison des Francophonies Limoges
vendredi 2 octobre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Gare de l’Est
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Les premiers accords résonnent et déjà les jambes démangent. Avec Gare de l’Est, accordéon, tuba, clarinette et chant embarquent le public dans un tourbillon de musiques d’Europe de l’Est balkaniques, tziganes et klezmer. Porté par trois musiciens virtuoses et voyageurs, le trio fait danser les mélodies nomades à grand renfort de rythmes effrénés et de joie communicative. Montez à bord le départ est immédiat et le voyage résolument festif.
Aussi le vendredi 25/09 au Marché des Jacobins.
1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Gare de l’Est
L’événement Zébrures Gare de l’Est Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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