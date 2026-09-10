Zébrures Haïdouti Orkestar Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Haïdouti Orkestar

Place Stalingrad Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Cuivres flamboyants, accordéons virtuoses, percussions fiévreuses, chants kurdes, arméniens, roms ou turc chaque concert de Haïdouti Orkestar ressemble à une noce populaire surgie d’un autre monde, quelque part entre fanfare tzigane, cabaret oriental et transe contemporaine. Les musiciens·nes du collectif célèbrent en 2026 une tournée anniversaire exceptionnelle vingt ans de routes, de brassages, de fêtes et de résistances joyeuses.

Pour clore cette édition 2026 des Zébrures, le Grand-Théâtre se transforme, en caravansérail incandescent où l’on fait danser les frontières et vibrer les foules avec une musique qui traverse les frontières.

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Place Stalingrad Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Haïdouti Orkestar

L’événement Zébrures Haïdouti Orkestar Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole