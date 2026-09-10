Zébrures Histoire de signes Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Histoire de signes

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Un duo de comédien·e·s l’un sourd, l’autre entendante, propose une interprétation bilingue d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Iels leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants. Iels nous offrent leur complicité et celle de leurs langues pour nous entraîner dans une expérience artistique accessible à toustes.

45 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zébrures Histoire de signes

L’événement Zébrures Histoire de signes Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole