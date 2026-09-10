Zébrures Ivacik à la barque Maison des Francophonies Limoges
vendredi 2 octobre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Ivacik à la barque
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Seul sur un lac, le petit Ivacik pêche dans sa barqque dorée. Chaque jour, sa mère l’appelle pour lui apporter lait frais et galettes au miel. Mais dans les roseaux rôde une terrible sorcière-vipère… inspiré d’un grand conte populaire ukrainien, ce récit mêle accordéon, percussions, chansons et comptines et nous entraîne dans un univers peuplé de ritournelles magiques, d’images fabuleuses et de frissons savoureux.
40min . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Ivacik à la barque
L’événement Zébrures Ivacik à la barque Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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