UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Zébrures Jacques Surette Maison des Francophonies Limoges

mercredi 30 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges

Zébrures Jacques Surette Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison des Francophonies
Adresse
11 Avenue du Général de Gaulle
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Zébrures Jacques Surette

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Une guitare, une voix et l’horizon au bout de la route. Originaire de Nouvelle-Écosse, Jacques Surette s’inscrit dans la grande lignée des folk singers qui racontent les territoires, les départs et les rencontres. Avec une écriture sensible et un charisme discret qui touche juste, l’artiste acadien compose des chansons à hauteur d’humain. En trio, il offre un concert chaleureux où résonnent le vent du large et l’âme de l’Acadie contemporaine.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Aussi le 01/10 à L’internationale .   .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10  contact@lesfrancophonies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Zébrures Jacques Surette

L’événement Zébrures Jacques Surette Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)