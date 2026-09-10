Zébrures Jerôme Pinel Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Jerôme Pinel

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Élevé au hip hop et à la poésie rock, passé par la chanson, Jérôme Pinel a remporté la Coupe du monde de slam poésie à Paris en 2019 et raconte notre époque par le biais de textes toujours ciselés comme des objets sonores atypiques. Après avoir été la plume et la voix de Strange Enquête pendant dix années, on le retrouve sur les scènes de la francophonie dans des performances de slam-poésie à cappella.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Jerôme Pinel

L’événement Zébrures Jerôme Pinel Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole