Zébrures Leïla Huissoud Maison des Francophonies Limoges
jeudi 1 octobre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Leïla Huissoud
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
En 1967, Serge Gainsbourg écrivait Je suis venu te dire que je m’en vais. Presque soixante ans plus tard, Leïla Huissoud lui adresse une réponse malicieuse et bien sentie Je suis venue te dire que je m’en fous. Entre reprise revisitées et chansons personnelles, l’autrice-compositrice déploie son écriture sensible, drôle et sans détour. Un concert comme une conversation libre, où l’on règle quelques comptes avec élégance, tendresse et un sourire au coin des lèvres.
1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Leïla Huissoud
L’événement Zébrures Leïla Huissoud Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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