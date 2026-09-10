Zébrures Les Echappés.es CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Les Echappés.es

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

En résidence à la Maison des auteursices dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut français du Sénégal, Patherson développe son projet d’écriture, Les Échappés·es, monologue qui explore la rencontre entre le slam, les traditions orales africaines et l’écriture dramatique contemporaine.

L’artiste partage l’écriture en devenir de ce nouveau texte à l’occasion du festival les Zébrures et de sa fin de résidence à Limoges. Pour cette occasion, il est accompagné de Serge Tamas, musicien formé à la composition en jazz et bossa-nova, dont la musique est une synthèse entre musique classique , jazz et rythmes afro-caraïbéens.

1h. Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Les Echappés.es

L’événement Zébrures Les Echappés.es Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole