Zébrures Les laboratoires du Zèbre Chacun pour un, deux pour tous Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Les laboratoires du Zèbre Chacun pour un, deux pour tous

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Discussion autour de Chacun pour un, deux pour tous

Que peut le théâtre francophone dans les processus de décolonisation des arts et des imaginaires ? Quatre étudiant·es de l’Université de Limoges, originaires de pays ayant connu la colonisation, suivent le travail de création d’Edouard Elvis Bvouma avec cette question en tête. Autour de Marie Sorbier, iels invitent l’auteur et metteur en scène à échanger avec Nassuf Djailani, auteur et journaliste franco-comorien et Karine Ricard, directrice du Théâtre Français de Toronto (Canada) et co-Présidente de la Commission Internationale du Théâtre Francophone.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 billetterie@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Les laboratoires du Zèbre Chacun pour un, deux pour tous

L’événement Zébrures Les laboratoires du Zèbre Chacun pour un, deux pour tous Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole