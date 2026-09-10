Zébrures Mazurka Noire Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Mazurka Noire

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Deux voix et deux mondes chantent et dansent au fil d’une mazurka qui prend sa source dans les grands lacs de Pologne pour tourbillonne jusqu’à la mer Caraïbe. Magda Lena Gorska et Serge Tamas nous entraînent dans leur sillage. Le français se mêle au polonais et au créole, tandis que les rythmes caribéens rencontrent les chants slaves dans une célébration pleine d’élan et de couleur.

1h . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Mazurka Noire

L’événement Zébrures Mazurka Noire Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole