Zébrures Patherson Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Patherson

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:50:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Avant d’être un texte, la parole est une fête. Slameur, poète et romancier sénégalais, Patherson jongle avec les mots, les idées et les histoires pour faire surgir les mondes inattendus. Invité aux Zébrures pour présenter en lecture Les Échappés·es, il offre aussi un récital en solo. Une belle occasion d’entendre batte le coeur de son écriture, au rythme du slam.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Patherson

L’événement Zébrures Patherson Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole