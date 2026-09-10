Zébrures Patherson Maison des Francophonies Limoges
samedi 26 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Patherson
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:50:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Avant d’être un texte, la parole est une fête. Slameur, poète et romancier sénégalais, Patherson jongle avec les mots, les idées et les histoires pour faire surgir les mondes inattendus. Invité aux Zébrures pour présenter en lecture Les Échappés·es, il offre aussi un récital en solo. Une belle occasion d’entendre batte le coeur de son écriture, au rythme du slam.
1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zébrures Patherson
L’événement Zébrures Patherson Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026