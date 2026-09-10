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Zébrures Patherson Maison des Francophonies Limoges

samedi 26 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges

Zébrures Patherson Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:50:00
Lieu
Maison des Francophonies
Adresse
11 Avenue du Général de Gaulle
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Zébrures Patherson

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:50:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Avant d’être un texte, la parole est une fête. Slameur, poète et romancier sénégalais, Patherson jongle avec les mots, les idées et les histoires pour faire surgir les mondes inattendus. Invité aux Zébrures pour présenter en lecture Les Échappés·es, il offre aussi un récital en solo. Une belle occasion d’entendre batte le coeur de son écriture, au rythme du slam.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10  contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Patherson

L’événement Zébrures Patherson Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole

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