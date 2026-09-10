Zébrures Sueur Anonyme CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Sueur Anonyme

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Avec une construction dramaturgique proche du carnavalesque et une écriture poétique marquée d’une ironie corrosive , Sueur anonyme met en scène Marie Sainte Dédée Bazile, connue sous le nom de Défilée la folle , symbole de la révolution haïtienne qui reste souvent dans l’ombre de la mémoire collective.

Sueur anonyme est née d’une fatigue, presque d’un haut-le-coeur, devant l’impunité qui traverse notre histoire, les mémoires étouffées, les récits officiels trop bien polis pour qu’aucune vérité n’y accroche. Défilée n’est pas seulement une figure historique. Elle est la femme sans nom, celle qui porte le poids du silence Ar Guens Jean Mary.

Lecture de texte par Ar Guens Jean Mary.

1h. Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Sueur Anonyme

L’événement Zébrures Sueur Anonyme Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole