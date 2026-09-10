Zébrures Un infime bruit du monde CCM Jean Gagnant Limoges
vendredi 2 octobre 2026 · CCM Jean Gagnant · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Un infime bruit du monde
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Quel serait l’événement ou ces petits riens pouvant paraître infime, voire insignifiant, qui revêtent une importance pour chacun·e d’entre nous ? Quel serait un moment du réel qui mérite d’être fixé par l’écriture ? Les auteurs·rices dont les textes ont été présentés en lecture dans le cadre des Zébrures prendront le temps, lors de cette soirée, de partager avec nous un moment de ressenti, forcément subjectif, guidant notre regard sur ce qui parfois nous échappe, nous semble insignifiant, indistinct.
1h30 min . Entrée libre sur réservation. .
CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Un infime bruit du monde
L’événement Zébrures Un infime bruit du monde Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole
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