ZECO Festival #4 Clohars-Fouesnant
ZECO Festival #4 Clohars-Fouesnant mercredi 22 juillet 2026.
Clohars-Fouesnant
ZECO Festival #4
Lieu-dit Ty Pin Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24
Le ZECO est un festival pluri artistique.
Après trois éditions réussies, le Zeco annonce son festival pour la quatrième année !
Projet émergent qui commence à planter sa graine en pays Fouesnantais, c’est sur la commune de Clohars-Fouesnant qu’auront lieu les festivités. Deux jours sur le dernier week-end de juillet Venez célébrer l’art sous toutes ses formes, concerts, village artistique, spectacle vivant et conférences, c’est dans une ambiance chaleureuse qu’opère la magie du Zeco !
L’objectif du festival mettre à l’honneur l’émergence des artistes et proposer des nouveaux modèles festifs dans nos communes. Le Zeco promeut un espace de fête libre pour tous.tes, grand.e.s et petit.e.s, que l’on soit festivalier.e, bénévole ou artiste !
Les 22 et 23 juillet 2026 La Guinguette du Zeco
De 17h à 21 h Hent Kastell
24 et 25 juillet Zeco Festival #4
– 15 concerts 2 scènes
Venez célébrer l’art sous toutes ses formes, concerts, village artistique, spectacle vivant et conférences, c’est dans une ambiance chaleureuse qu’opère la magie du Zeco !
Informations sur linktr.ee/zeco_festival. Billetterie sur helloasso. .
Lieu-dit Ty Pin Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne
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English :
L’événement ZECO Festival #4 Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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