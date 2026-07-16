Zélie, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Zélie Samedi 20 mars 2027, 20h30 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 15 à 27€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Le Cœur et sa dictature

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse une force autant qu’une vulnérabilité. Portées par des sonorités électroniques, ses chansons brutes et incisives frappent par leur sincérité. Bavarde, intime, son écriture touche à l’universel en explorant les élans et les contradictions de la jeunesse : ruptures amoureuses, rapport au corps, héritages familiaux ou quête de soi. Après avoir conquis le public jusqu’à remplir La Cigale et l’Olympia, elle poursuit son ascension avec Le Cœur et sa dictature, transformant ces expériences en hymnes à la « bizarrerie humaine ». Sur scène, Zélie déploie un spectacle explosif aux influences américaines, où danse contemporaine, hip-hop et pop électro se mêlent dans un univers aussi puissant que sensible.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/zelie.htm »}]

Sur scène, Zélie déploie un spectacle explosif aux influences américaines, où danse contemporaine, hip-hop et pop électro se mêlent dans un univers aussi puissant que sensible.

Loana Duron