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ZENTONE LA CORDO Romans Sur Isere

ZENTONE LA CORDO Romans Sur Isere

ZENTONE LA CORDO Romans Sur Isere jeudi 15 octobre 2026.

Lieu : LA CORDO

Adresse : 3 QUAI SAINTE CLAIRE

Ville : 26100 Romans Sur Isere

Département : 26

Début : 2026-10-15

Fin : 2026-10-15

Heure de début : 20:30

ZENTONE Début : 2026-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26

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