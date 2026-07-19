Informations pratiques

Wissembourg

Zéro alcool, mille arômes

Lieu de rdv communiqué à l’inscription Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Découvrez les tendances actuelles, les débats autour de la consommation de vin et les innovations du monde viticole. Une dégustation de six vins soigneusement sélectionnés vous permettra d’explorer toute la diversité des vins à faible teneur en alcool.

De plus en plus de personnes choisissent de consommer moins d’alcool, sans pour autant renoncer au plaisir. Les vins sans alcool ou à faible teneur en alcool connaissent un véritable essor et ouvrent de nouvelles perspectives. Découvrez les tendances actuelles, les débats autour de la consommation de vin et les innovations du monde viticole. Une dégustation de six vins soigneusement sélectionnés vous permettra d’explorer toute la diversité des vins à faible teneur en alcool. .

Lieu de rdv communiqué à l’inscription Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

Discover the latest trends, discussions about wine consumption, and innovations in the wine industry. A tasting of six carefully selected wines will allow you to explore the full diversity of low-alcohol wines.

L’événement Zéro alcool, mille arômes Wissembourg a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte