Zëro // Michel Cloup les ateliers du vent Rennes Mercredi 29 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

12€ en pré-vente – 6€ tarif Sortir! –

Soirée exceptionnelle en vue avec ce coplateau détonant qui réunit les lyonnais de Zëro et le toulousain Michel Cloup, figures incontournables et incandescentes de la scène indépendante !

Michel Cloup

Le chanteur et guitariste Michel Cloup a fondé Diabologum, l’un des groupes cultes du rock français, sans oublier ensuite Experience et Binary Audio Misfits, et créé plus récemment une superbe adaptation musicale d’A la Ligne, le livre phare de Joseph Ponthus.

Avec Julien Rufié (son batteur depuis 2015) et son amie toulousaine de No Milk Today, Manon Labry (guitare et basse), il poursuit, en power trio, la réinvention de sa viscérale et fascinante aventure sonore et verbale. Entre rythmes et textures électroniques, abrasifs riffs de guitare, scénographie radicale et liberté d’interprétation, cohérence sonore et spontanéité électrique, cette nouvelle tournée 2026 à haute tension n’a pas fini de faire vibrer nos neurones et nos corps.

Zëro

Vous êtes des veinardes et des veinards si le nom de Zëro ne vous dit pas grand chose, car vous allez pouvoir découvrir un groupe clé de la scène rock / noise / post-rock, qui pour beaucoup d’autres fait en revanche partie des valeurs sûres…

ll faut dire que Zëro est né sur les cendres de précédentes formations respectées, celles du guitariste et chanteur Eric Aldéa : les précurseurs Deity Guns (90-93) et Bästard (93-97) avec déjà Franck Laurino à la batterie, et Narcophony (début 2000s) avec Ivan Chiossone aux machines. Mais depuis leur album Ain’t That Mayhem en 2018, c’est plutôt sur scène que les Lyonnais ont fait parler d’eux.

Sur les textes de Calaferte puis de Pasolini, Zëro est en effet devenu ces dernières années les complices musicaux de Virginie Despentes et Béatrice Dalle, rejointes dernièrement par Casey pour Viril et Troubles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T23:59:00.000+02:00

les ateliers du vent 59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



