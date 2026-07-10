Zerzura – Hend Elrawy & Mazalda – Concert – Festival Aux heures d’été Jardin des douves du Château Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Tout public

Concert – Incandescence égyptienne Né de la rencontre entre la chanteuse égyptienne Hend Elrawy (Le Nil, ex-Orange Blossom) et les musiciens du groupe Mazalda, Zerzura s’inspire du folklore égyptien (les cérémonies mystiques Zâr, les chansons du Delta, les danses Ghawazi, la musique Amazigh Siwa ou encore les chansons de mariage) et délivre un répertoire inédit dans lequel les chansons sont libres, brûlantes.Le voyage, l’amour et la spiritualité se mêlent pour tracer une route d’Asphalte traversant l’Oued de la vie. Le quintet associe des instruments hybrides, du banjo et de la batterie aux synthétiseurs, alliés à la voix chaude et envoûtante de Hend. Le résultat : des textes inédits chantés en arabe, un son actuel qui bouscule les clichés, à l’énergie et la sensibilité irrésistibles. Hend Elrawy : chant / Stéphane Cézard : banjo / Hadrien Santos Da Silva : batterie / Lucas Spirli : claviers, synthés / Adrien Spirli : clavier basse Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Jardin des douves du Château Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/douves-du-chateau-des-ducs-de-bretagne https://www.auxheuresete.com/



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