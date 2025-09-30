Chalonnes-sur-Loire

ZIC ET PUCES

Halle des Mariniers Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Vente ou troc d’instruments Matériels Livres Partitions CD Vinyles Meubles de musique Sono

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Halle des Mariniers Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 45 59 11 ramblechalonnes@gmail.com

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English :

Sale or barter of instruments Equipment Books Sheet music CDs Vinyl Music furniture Sound systems

L’événement ZIC ET PUCES Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages