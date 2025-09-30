ZIC ET PUCES Chalonnes-sur-Loire
ZIC ET PUCES Chalonnes-sur-Loire dimanche 22 novembre 2026.
Chalonnes-sur-Loire
ZIC ET PUCES
Halle des Mariniers Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 09:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Vente ou troc d’instruments Matériels Livres Partitions CD Vinyles Meubles de musique Sono
.
Halle des Mariniers Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 45 59 11 ramblechalonnes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sale or barter of instruments Equipment Books Sheet music CDs Vinyl Music furniture Sound systems
L’événement ZIC ET PUCES Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Concert Chœur et piano à l’église Saint Maurille Chalonnes-sur-Loire 7 juin 2026
- Randonnée nocturne 60 ans du Basket Chalonnais Salle Calonna Chalonnes-sur-Loire 12 juin 2026
- Ateliers mensuels de vannerie buissonnière Chalonnes-sur-Loire 16 juin 2026
- LA GUINGUETTE ROCKEUSE Chalonnes-sur-Loire 19 juin 2026
- Navigation FAUNE & FLORE à bord du CINQUIEME VENT Ponton Chalonnes-sur-Loire 19 juin 2026