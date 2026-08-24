Zig-Bang par la compagnie Ode et Lyre Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Zig-Bang par la compagnie Ode et Lyre

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Spectacle humaniste, musical et masqué

Dans un cabaret coloré, poétique et lumineux, le patron et ses trois artistes féministes (dont un chien) racontent l’injustice, la misère, les luttes des femmes, l’esclavage, la destruction des ressources…

Les quatre personnages, aux costumes chatoyants et aux caractères bien trempés, dénoncent l’injustice en chansons, se chamaillent, dansent et nous font passer par toutes les couleurs de l’émotion. Le patron de ce cabaret sera vite débordé par ses artistes femmes, qui prendront le pouvoir et se feront une joie de le chanter sur tous les tons.

Quatre voix harmonisées pour nous faire rire et réfléchir le temps d’un spectacle. Dans ce cabaret des oublié.e.s, on regarde le monde d’aujourd’hui avec poésie et humanité, le poing levé.

Spectacle humaniste, musical et masqué

Dans un cabaret coloré, poétique et lumineux, le patron et ses trois artistes féministes (dont un chien) racontent l’injustice, la misère, les luttes des femmes, l’esclavage, la destruction des ressources…

Les quatre personnages, aux costumes chatoyants et aux caractères bien trempés, dénoncent l’injustice en chansons, se chamaillent, dansent et nous font passer par toutes les couleurs de l’émotion. Le patron de ce cabaret sera vite débordé par ses artistes femmes, qui prendront le pouvoir et se feront une joie de le chanter sur tous les tons.

Quatre voix harmonisées pour nous faire rire et réfléchir le temps d’un spectacle. Dans ce cabaret des oublié.e.s, on regarde le monde d’aujourd’hui avec poésie et humanité, le poing levé. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A Humanist, Musical, and Masked Show

In a colorful, poetic, and luminous cabaret, the owner and his three feminist performers (including a dog) tell stories of injustice, poverty, women’s struggles, slavery, and the destruction of natural resources…

The four characters, in shimmering costumes and with strong personalities, denounce injustice through song, bicker, dance, and take us on a journey through the full spectrum of emotion. The owner of this cabaret will quickly be overwhelmed by his female performers, who will seize power and take great delight in singing about it in every possible way.

Four harmonious voices that make us laugh and reflect throughout the show. In this cabaret of the forgotten, we look at today’s world with poetry and humanity, our fists raised.

L’événement Zig-Bang par la compagnie Ode et Lyre Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME