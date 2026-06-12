Béziers

ZINGA ZANGA CONCERT CHANTAL LADESOU

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Iconique

Chantal Ladesou est une actrice et humouriste française au style unique marqué par sa voix grave distinctive et son humour incisif. Aujourd’hui elle est également connue pour sa participation à une émission très appréciée des français Mask Singer dans laquelle elle occupe le rôle de juge. Ainsi connue de plusieurs génération, c’est un instant de fou-rire qui se profile pour tout à chacun !

Dans ce nouveau spectacle Iconique elle raconte avec beaucoup d’humour des anecdotes sur sa vie professionnelle et même sur son quotidien à propos duquel son mari Michel en prend quelques fois pour son grade. ! .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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L’événement ZINGA ZANGA CONCERT CHANTAL LADESOU Béziers a été mis à jour le 2026-06-07 par 34 ADT34