Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA DANI LARY THE LARY MAGIC FAMILY

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-17

fin : 2027-10-17

Date(s) :

2027-10-17

Dani Lary vous ouvre les portes d’un monde magique où grandes illusions, héritage familial et émerveillement se rencontrent.

Entrez dans l’univers fascinant de Dani Lary avec un spectacle de grandes illusions qui rend hommage à la Lary Magic Family, une dynastie de magiciens où se transmettent passion, mystère et émerveillement. À travers une mise en scène spectaculaire, le célèbre illusionniste invite le public à découvrir l’histoire de cet héritage familial et les numéros qui ont marqué plusieurs générations. Guidé par Abraham Lary, le voyage se poursuit au fil de créations étonnantes, mêlant illusions grandioses, poésie et émotions. Un spectacle familial où l’impossible devient réalité et où la magie opère à chaque instant. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Dani Lary invites you into a magical world where grand illusions, family heritage, and wonder come together.

L’événement ZINGA ZANGA DANI LARY THE LARY MAGIC FAMILY Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34