Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET & FESTIVAL ORCHESTRA

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Redécouvrez la magie du Lac des Cygnes dans un ballet grandiose mêlant danse, musique et décors somptueux.

Laissez-vous emporter par la magie du Lac des Cygnes, l’un des plus grands chefs-d’œuvre du ballet classique. Porté par les danseurs de l’International Festival Ballet, ce spectacle fait revivre toute la grâce et l’émotion de l’œuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovski, sublimée par les chorégraphies emblématiques de Lev Ivanov et Marius Petipa. Entre décors somptueux, costumes raffinés imaginés par Vjatscheslav Okunev et interprétation d’exception, cette production invite petits et grands à redécouvrir un conte intemporel où amour, destin et poésie s’entrelacent. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Rediscover the magic of *Swan Lake* in a spectacular ballet that blends dance, music, and sumptuous sets.

L’événement ZINGA ZANGA LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET & FESTIVAL ORCHESTRA Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34