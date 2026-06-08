Béziers

ZINGA ZANGA PILIPPE CAVERIVIERE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 46.5 – 46.5 – 46.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Philippe Caveriviere présente son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ?

Philippe Caveriviere est un auteur, humoriste, chroniqueur, et animateur de télévision française. Aujourd’hui il est connu pour son humour politique unique, trait qu’il met en avant dans son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? .

Satire sociale, sa plume se mêle humour piquant et émotions offrant ainsi au public une expérience théâtrale riche en émotions et en questionnements. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA PILIPPE CAVERIVIERE

Philippe Caveriviere presents his new show Do you think it’s a good idea?

L’événement ZINGA ZANGA PILIPPE CAVERIVIERE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34