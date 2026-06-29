ZINGABE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

ZINGABE (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Zingabe puise son inspiration dans ce mélange explosif de funk, soul, jazz et

musiques afro-cubaines initié par Fela Kuti. Influencé également par le groupe

de Brooklyn Antibalas, ce collectif de 11 musiciens propose ses compositions

originales dans une célébration bruyante et joyeuse de l’Afrobeat. 20 ans après

sa création, le groupe reprend la route de la scène en intégrant notamment un

nouveau chanteur, l’occasion pour le projet de refondre le répertoire autour de

nouveaux textes. Le groupe, fondé en 2005, s’est produit sur différentes scènes

(le Glazart Paris, le Havana Toulouse, le festival Radio France Montpellier, le

Montreux Jazz Festival Suisse). .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement ZINGABE (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE